Essen auf dem Herd fängt in Altenstadt Feuer

Die Altenstadter Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand gerufen worden. Eine 63-Jährige hatte einen Topf mit Fett auf dem Herd vergessen.

Zum vierten Einsatz innerhalb von nicht ganz zwei Tagen ist die Feuerwehr Altenstadt am Montagnachmittag um kurz nach 14.30 Uhr alarmiert worden. Eine 63-jährige Frau hatte in einem Haus an der Bahnhofstraße Essen in einem Topf mit Fett zubereitet, es auf den Herd gestellt und dann vergessen. Als der Inhalt des Kochtopfs Feuer fing, gelang es ihr noch, diesen über die Terrassentür ins Freie zu schaffen und selbst einen Notruf abzusetzen.

So hatte die schnell eintreffende Feuerwehr noch die Aufgabe, die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter vom Brandrauch zu befreien, wobei sie nicht mehr verhindern konnte, dass die Küche total verrußt wurde. Die allein im Haus befindliche Frau wurde vom Rettungsdienst wegen einer leichten Rauchgasinhalation ambulant behandelt. Der Sachschaden, vor allem durch den Brandruß verursacht, dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.