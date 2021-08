Fahranfänger reagiert zu spät: Auffahrunfall auf der A7 bei Altenstadt

Ein junger Mann kann im dichten Verkehr zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Illertissen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Ihm droht eine Strafe.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A7 auf Höhe von Altenstadt ist am Freitagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Ein Fahranfänger konnte bei dichtem Verkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen, als es sich zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Illertissen in Fahrtrichtung Würzburg plötzlich staute.

Beifahrer klagt nach Unfall auf der A7 bei Altenstadt über Nackenschmerzen

Wie die Polizei mitteilt, reagierte der 18 Jahre alte Autofahrer zu spät, als ein Kleintransporter vor ihm wegen des Staus abbremsen musste. Das Auto fuhr auf den Transporter auf. Während der Unfallaufnahme klagte der Beifahrer des vorderen Fahrzeugs über Nackenschmerzen. Eine unverzügliche ärztliche Versorgung war aber nicht erforderlich. Die anderen Insassen blieben unverletzt.

Der Pkw des Unfallverursachers war nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Memmingen unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle. Der Verkehr wurde auf dem rechten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der 18-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

