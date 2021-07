Altenstadt-Filzingen

vor 58 Min.

Gibt es bald Stellplätze für Wohnmobile am Filzinger Badesee?

Ob bald Stellplätze für Camper am Filzinger Badesee ausgewiesen werden, war Thema im Altenstadter Bauausschuss.

Plus Wie künftig mit verbotswidrigem Campen auf dem Parkplatz am Filzinger See umgegangen wird, war Thema im Altenstadter Bauausschuss. Stellplätze für Wohnmobile könnten helfen.

Von Maximilian Sonntag

Erst vor Kurzem hat der Markt Altenstadt die "Nacktbader-Problematik" am Filzinger Badesee gelöst. Nun hat sich der Bauausschuss der Illertalgemeinde bereits mit dem nächsten kritischen Thema am Naherholungsgebiet an der A7 beschäftigt. Diesmal ging es um verbotswidriges Campen auf dem See-Parkplatz.

