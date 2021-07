Altenstadt

Gemeindereferent verlässt Pfarreiengemeinschaft Altenstadt: Das ändert sich jetzt

Plus Gemeindereferent Thomas Kränzle verlässt die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt. Zehn Jahre lang wirkte er dort in vielerlei Hinsicht. Wer seine Aufgaben übernimmt.

Von Zita Schmid

Thomas Kränzle hat als Gemeindereferent Kinder und Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt auf die Erstkommunion und Firmung vorbereitet, er unterrichtete in den Schulen, betreute die Gottesdienstteams, arbeitete mit in den kirchlichen Gremien und auch in der Erwachsenbildung. Nun verlässt Kränzle, der in der PG schon mehrere Personalwechsel und Veränderungen miterlebte, Altenstadt und geht nach Senden. Die Stelle wird nicht mehr besetzt, seine Aufgaben werden zukünftig verteilt.

