Für den Jugendraum packen in Herrenstetten alle mit an

Plus Der Schützenverein Herrenstetten setzt ein einzigartiges Projekt um. Dazu entsteht derzeit ein Anbau an das Schützenheim. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Die Mitglieder des Schützenvereins Herrenstetten wollen ein neues und einzigartiges Projekt umsetzen. Ein gerade in Arbeit befindlicher Anbau an das Herrenstetter Schützenheim wird künftig der offenen Jugendarbeit zur Verfügung stehen.