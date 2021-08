Acht Menschen sammeln Geld für teure Kirchensanierung in Illereichen

Plus Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Illereichen muss restauriert werden. Diese Arbeiten kosten viel Geld. Deshalb werden acht Frauen und Männer nun kreativ.

Gemäldeversteigerung, Sponsorenlauf, Flohmarkt und ein eigener Kalender: Damit ihre Heimatkirche auch Innen restauriert werden kann, haben sich acht Bürgerinnen und Bürger aus dem Altenstadter Ortsteil Illereichen einiges einfallen lassen. Sie hoffen, an Geld für die Finanzierung der Maßnahme zu kommen. Am Sonntag, 15. August, ist die erste Aktion geplant.