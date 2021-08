Altenstadt-Illereichen

vor 20 Min.

Dieser Brunnen in Illereichen versorgte früher Bewohner des Vorschlosses

Plus Ein Heimatkundler erzählt, was er über den Brunnen auf dem Kirchplatz in Illereichen weiß. In der Osterzeit fällt das Bauwerk mehr auf als sonst.

Von Zita Schmid

Der Brunnen auf dem Kirchplatz in Illereichen sieht schon recht alt aus. Das ist er vermutlich auch. Leise plätschert das Wasser aus einem verschnörkelten Rohr in das Becken. Der geteilte, dünne Strahl bringt die Wasseroberfläche dabei zunächst leicht zum Spritzen, bevor die Tropfen mit kleinen Wellenbewegungen in den Tiefen des Brunnenbeckens verschwinden. Der Brunnen ist Teil der Geschichte des Ortes.

