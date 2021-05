Unbekannter entsorgt nachts alte Reifen auf einem Hof in Illereichen

In einem Hofraum in Illereichen werden vier alte Autoreifen gefunden. Wer sie dort abgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Schutze der Dunkelheit hat eine unbekannte Person in Illereichen illegal Autoreifen entsorgt. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise.



Die vier Autoreifen ohne Felgen wurden dem Polizeibericht zufolge in der Nacht auf Mittwoch in einem Hofraum an der Lindenfeldstraße abgelegt. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Illertisser Polizei zu wenden. (AZ)

