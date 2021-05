Auffahrunfälle in Altenstadt und Illertissen: Hoher Sachschaden

Im stockenden Verkehr zwischen Illertissen und Altenstadt sind am Samstagvormittag zwei Autos zusammengeprallt. Später ereignete sich ein ähnlicher Unfall.

Zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden haben Beamte der Polizeiinspektion Illertissen innerhalb weniger Stunden am Samstag aufgenommen. Zunächst krachte es gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2031 in Altenstadt, dann gegen 13.50 Uhr in Illertissen.

Auf der Staatsstraße 2031 in Altenstadt staute sich am Samstag der Verkehr



Nach Polizeiangaben kam es am Samstagvormittag in Altenstadt auf der Staatsstraße 2031 in Fahrtrichtung Süden zu stockendem Kolonnenverkehr. Dabei musste ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein 31-jähriger Mann, der am Steuer des Autos dahinter saß. Der Wagen fuhr auf den anderen auf. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2300 Euro.

Gegen 13.50 Uhr, so teilt die Polizei weiter mit, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in Illertissen. Weil ein Auto vor ihm abbiegen wollte, stockte der Verkehr und der 41-Jährige musste anhalten. Diesen Vorgang übersah wiederum eine 23-jährige Autofahrerin. Durch diesen Auffahrunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro. (AZ)

