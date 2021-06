Unfälle auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen häufen sich

Im Baustellenbereich auf der Autobahn 7 zwischen Altenstadt und Illertissen wird oft das Überholverbot ignoriert. Daher kommt es vermehrt zu Unfällen.

Da immer wieder das aktuell geltende Überholverbot auf der Autobahn 7 im Baustellenbereich zwischen Altenstadt und Illertissen missachtet wird, ereignen sich in diesem Streckenabschnitt häufig Unfälle. Das teilt die Polizei mit. Wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke mussten die Fahrstreifen teilweise verengt werden. Daher wird dort durch das Verkehrszeichen 276 ein Überholverbot angeordnet und das versetzte Fahren durch ein Sonderschild empfohlen.

58-jähriger Autofahrer touchiert Skoda

Der Polizei zufolge wird dies jedoch regelmäßig missachtet, wodurch es immer wieder zu Unfällen kommt. So auch am Dienstag, als ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer - der auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Autobahn 7 in Richtung Ulm unterwegs war - mit seinem rechten Außenspiegel den Skoda eines 31-jährigen Oberallgäuers touchierte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der linke Außenspiegel des Skodas wurde jedoch beschädigt. Den 58-Jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch