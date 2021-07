Verunreinigtes Trinkwasser: Das ist der Stand im südlichen Kreis Neu-Ulm

Plus Noch gibt es für die Menschen in Altenstadt und Osterberg keine Entwarnung. Sie müssen ihr Leitungswasser weiterhin abkochen. Das sagen die Bürgermeister.

Die Meldungen aus Altenstadt und Osterberg über mit Fäkalkeimen verunreinigtes Trinkwasser sorgten dafür, dass viele Menschen im südlichen Landkreis ihre Gewohnheiten umstellen mussten. Ob zum Zähneputzen, Gemüse putzen oder Trinken: Nach wie vor wird vielen Haushalten empfohlen, das Wasser zuerst abzukochen. Bis zu welchem Tag muss diese Vorsichtsmaßnahme noch eingehalten werden? Und wie eigentlich ist die Lage in der angrenzenden Gemeinde Kellmünz?