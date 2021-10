Marktrat Altenstadt entscheidet sich beim Thema Luftfilter

Plus Welche mobilen Luftreinigungsgeräte sollen für die Grundschule in Altenstadt gekauft werden? Ein Fachmann erklärt im Marktrat, welche Geräte er für sinnvoller hält.

Die Diskussionen, ob und wie Schulen im Landkreis Neu-Ulm mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen, beschäftigte in den vergangenen Monaten viele Gemeinden. Die meisten Verwaltungen im Kreis entschieden sich dazu, zunächst einen externen Fachmann zur Beratung hinzuzuziehen. Mit der Entscheidung, Geräte zum Testen zu besorgen, ging der Markt Altenstadt einen praktischer veranlagten Weg als andere Kommunen in der Region. Jetzt wurde im Gemeinderat nochmals über verschiedene Luftreinigungsanlagen gesprochen und eine Entscheidung getroffen.