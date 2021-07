Altenstadt

12:30 Uhr

Mobile Luftfilter an Grundschule: Altenstadt will Testlauf starten

Ob in der Grundschule in Altenstadt künftig mobile Luftfilter aufgestellt werden, ist noch unklar.

Plus Werden in der Grundschule in Altenstadt mobile Lüftungsgeräte eingesetzt? Der Marktrat will darauf eine Antwort finden und geht dabei einen besonderen Weg.

Von Maximilian Sonntag

Die Diskussion, ob mobile Luftfilter ab September in den Klassenräumen an den Schulen im Kreis Neu-Ulm stehen sollen, hat jetzt auch den Marktgemeinderat in Altenstadt erreicht. Hauptpunkt in der Sitzung am Dienstag war die Frage, ob für die Grundschule der Illergemeinde entsprechende Geräte gekauft werden. Es kamen viele Fragen über die Sinnhaftigkeit der Filteranlagen und über mögliche Alternativen auf. Eines ist nun klar: Man will in Altenstadt nicht planlos vorpreschen, sondern zunächst einen Testlauf starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen