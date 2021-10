Nach Unfall mit Anhänger auf der A7: Dreister Fahrer überrascht die Polizei

Plus Auf der A7 bei Altenstadt verunglückt ein Pkw mit Anhänger. Es wird zwar eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet. Doch dann geschieht etwas Unglaubliches.

Ein Pkw-Anhänger-Gespann, das zu schnell unterwegs war, ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt verunglückt. Das allein wäre schon schlimm genug gewesen, aber es kam auch noch zu einem unglaublichen Vorfall.