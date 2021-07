Altenstadt

vor 8 Min.

Ortsnamen: Ist die Marktgemeine Altenstadt wirklich schon so alt?

Woher kommt der Ortsname Altenstadt? Ein Blick in die Ortsgeschichte gibt Aufschluss.

Plus Warum trägt die Gemeinde Altenstadt dieses Adjektiv im Namen? Dazu muss man zurückblicken auf die historischen Wurzeln des Ortes.

Von Zita Schmid

In so machen "alten" Dingen verbirgt sich nicht selten eine lange und interessante Geschichte. Altenstadt trägt in seinem Ortsnamen dieses Adjektiv. Doch alt und antiquiert ist der Ort heute keinesfalls. Umso interessanter ist die Entstehung des Namens. Dazu muss man zurückgehen zu den historischen Wurzeln des Ortes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .