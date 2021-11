Pfarreiengemeinschaft Altenstadt bekommt wieder einen Online-Adventskalender

Plus Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr ein tägliches Video aus der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt. Auch unsere Redaktion beteiligt sich.

Zunächst erklang eine glockenähnliche Melodie. Dann erschien eine Hand, die die Zahl für das aktuelle „Türchen“ schrieb. Nun wurde die goldene Klinke gedrückt und die Tür öffnete sich für den nächsten Beitrag. Dieser Vorspann lief im vergangenen Jahr beim Online-Adventskalender der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt. Und auch heuer wird es einen solchen digitalen vorweihnachtlichen Kalender geben.