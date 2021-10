Schutzkleidung bewahrt Motorradfahrer vor schlimmen Verletzungen

Auf der A7 bei Altenstadt kommt ein Motorradfahrer ins Schleudern. Seine Ausrüstung und die Geistesgegenwart anderer Verkehrsteilnehmer verhindern Schlimmeres.

Das ging gerade noch einigermaßen gut aus: Bei einem Unfall auf der A7 nahe Altenstadt ist ein Motorradfahrer mit leichten Verletzungen davongekommen.

Am Donnerstagabend waren zwei Motorradfahrer aus dem Ostalbkreis gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz „Badhauser Wald Ost“ kam einer der beiden mit seiner Maschine laut Polizei ohne Fremdeinwirkung aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern. Der 60-Jährige konnte das Krad nicht mehr stabilisieren, stürzte und schlitterte quer über die Fahrbahn nach links in den Grünstreifen, wo er kurz vor der Mittelleitplanke liegen blieb. Sein Biker-Kumpel konnte schnell anhalten und die Unfallstelle vorläufig absichern. Auch nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation rechtzeitig und konnten ausweichen.

Sie waren bei der Absicherung, der Ersten Hilfe und beim Absetzen eines Notrufes behilflich. Aufgrund seiner guten Motorradbekleidung, so die Polizei, erlitt der Gestürzte nur leichte Verletzungen, wurde aber sicherheitshalber zur Abklärung mit dem Rettungswagen in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden, der vorläufig auf 2000 Euro geschätzt wurde. Die Feuerwehr Altenstadt war an der Unfallstelle für die Absicherung tätig, während die Feuerwehr Illertissen bereits bei der Ausfahrt Altenstadt eine Stauabsicherung aufgebaut hatte. Der Verkehr konnte einspurig vorbeifließen. Dennoch entwickelte sich ein Stau bis zurück zur Anschlussstelle Dettingen, der sich erst nach einer Stunde auflöste. (wis)