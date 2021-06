Schwerer Unfall: Auf der A7 hat es auf Höhe Altenstadt gekracht

Drei Lkw-Fahrer sind bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn verletzt worden. Der Verkehr staut sich aktuell bereits auf der Umleitungsstrecke.

Kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt der A7 in Fahrtrichtung Norden sind am Montagnachmittag drei große Lastwagen zusammengestoßen. Die Autobahn ist derzeit an der Einfahrt komplett blockiert und wird nach Schätzungen der Polizei noch mehrere Stunden gesperrt sein. Es staut sich bereits auf der Umleitungsstrecke.

Der Unfall hat sich am Anstieg kurz nach der Anschlusstelle ereignet. Ersten Angaben an der Unfallstelle zufolge sind die beiden Lkw-Fahrer bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet, der einen der beiden Verletzten in eine Klinik bringen soll. Die Feuerwehren Altenstadt und Illertissen sind zusammen mit Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die örtliche Feuerwehr bittet via Social Media alle Autofahrer, die auf dieser Strecke unterwegs sind, eine ordentliche Rettungsgasse zu bilden und die Unfallstelle am besten weiträumig zu umfahren.

Der Verkehr staut sich bereits vor der Autobahnanschlussstelle, die Fahrzeuge werden ab Altenstadt über die Staatsstraße 2031 umgeleitet. Dort geht es derzeit nur im Schritttempo voran. (AZ)

Weitere Informationen folgen in Kürze.