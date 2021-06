Altenstadt

19:20 Uhr

Schwimmer in Not am Filzinger See: Einsatzkräfte bemängeln zugeparkten Rettungsweg

Plus Am Filzinger See herrschte kurzzeitig Aufregung. Ein Schwimmer geriet in Not. Rettungskräfte eilten herbei, doch auf dem Weg zum Einsatzort gab es "massive Probleme".

Von Michael Kroha

Aufregung am Filzinger See bei Altenstadt: Ein Schwimmer war am Sonntagnachmittag in Not geraten. Rettungskräfte eilten zwar herbei, hatten aber offenbar massive Probleme den Einsatzort zu erreichen. Nach Angaben der Feuerwehr Altenstadt wurde die Person in ein Krankenhaus gebracht.

