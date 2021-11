Straße zwischen Altenstadt und Sinningen wird demnächst gesperrt

Plus Wer mit dem Auto, Lastwagen oder Fahrrad unterwegs ist, muss mit Umwegen rechnen: Die Illerbrücke bei Altenstadt wird zur Baustelle.

Autofahrer müssen sich auf Umwege gefasst machen: Die Kreisstraße von Altenstadt nach Oberbalzheim und Sinningen wird demnächst wegen einer Baustelle gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit - und auch wie lange diese dauert.