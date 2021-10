Unbekannte Person bricht in zwei Geschäfte in Altenstadt ein

Ein Baumarkt und ein Lieferservice sind in Altenstadt Ziele von Einbrüchen gewesen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Taten aus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein unbekannter Täter oder eine Täterin in zwei Geschäfte in Altenstadt eingebrochen. Kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei Illertissen die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in einem Baumarkt in der Schillerstraße ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin an den Einsatzort. Dort fanden die Beamten zwei aufgebrochene Schiebetüren vor. Eine Absuche des Objekts verlief negativ. Die unbekannte Person dürfte zudem nach Auskunft eines Verantwortlichen des Baumarktes keine Beute gemacht haben. Vermutlich ergriff sie nach der Alarmauslösung die Flucht.

Polizei vermutet Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Altenstadt

Am Sonntagvormittag ging dann eine weitere Anzeige wegen eines Einbruchs in Altenstadt bei der Polizei ein. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise, dürften die beiden Taten zusammenhängen, heißt es seitens der Ermittler. Im Zeitraum zwischen Samstag, 22.15 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, war eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten eines Lieferservices in der Memminger Straße eingebrochen. Dort erbeutete er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. In beiden Fällen entstand ein geschätzter Sachschaden von jeweils 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)