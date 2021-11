Altenstadt

13:05 Uhr

Unbekannte demolieren Tür von Altenstadter Pizzeria mit Stein und Pfosten

Unbekannte haben sich an der Türe einer Pizzeria in Altenstadt zu schaffen gemacht.

Unbekannte haben sich am Wochenende an der Schiebetür einer Pizzeria in Altenstadt zu schaffen gemacht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach ihnen.

Mit einem Stein und einem Holzpfosten haben sich Unbekannte an der Glastür einer Pizzeria in Altenstadt zu schaffen gemacht. Laut Polizei hörte eine Anwohnerin der Memminger Straße am Samstag um 23.25 Uhr verdächtige Geräusche. Als sie nachschaute, erkannte sie zwei männliche Personen, die flüchteten. Mehrere Streifen fahndeten nach den beiden, konnten sie aber nicht mehr aufgreifen. Die Beamten fanden vor der Pizzeria sowohl einen Stein, als auch einen Holzpfosten, mit denen die Glastür augenscheinlich beschädigt wurde. Die Spuren wurden gesichert. Der Schaden an der Schiebetür wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 an. (AZ)



