Unfall auf A7 bei Altenstadt: Mann verliert Kontrolle über sein Auto

Bei starkem Regen verlor ein junger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei war nicht allein an Bord.

Als ein 25-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A7 zwischen Illertissen und Altenstadt bei starkem Regen einen Laster überholen wollte, verlor er die Kontrolle und prallte gegen die Mittelleitplanke. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend, als der junge BMW-Fahrer in Richtung Füssen unterwegs war.

25-jährigen Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren

Der Unfallverursacher und seine 23-jährige Beifahrerin waren angeschnallt und wurden nicht verletzt. Laut Polizeiangaben entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro und an der Mittelleitplanke ein Schaden in Höhe von ungefähr 1150 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

