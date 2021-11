Altenstadt

17:12 Uhr

Unfall auf der A7: Lastwagen fährt auf Auto auf

Plus Auf der A7 bei Altenstadt hat es am Dienstag gekracht, ein Lkw ist beteiligt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Wilhelm Schmid

Um kurz vor 12 Uhr mittags hat sich am Dienstag auf der A7 in Richtung Süden ein Auffahrunfall ereignet. Wegen einer mobilen Baustelle musste eine Reihe von Autos auf Höhe der Ausfahrt Altenstadt bremsen, was der nachfolgende 47-jährige Fahrer eines Sattelzugs zu spät bemerkte.

