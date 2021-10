Altenstadt-Untereichen

Die Tongrube bei Altenstadt ist voller Leben

Plus In der Tongrube bei Altenstadt werden nicht nur Ton und Sand abgebaut. Dort halten sich auch zahlreiche Tierarten auf. Einige stehen auf der Roten Liste.

Von Quirin Hönig

In der Tongrube nahe des Altenstadter Ortsteils Untereichen graben sich Maschinen durch die Bodenschichten und verladen Sand und Ton zum Abtransport. Zwischen den Hängen werden aber nicht nur Baumaterialien abgebaut. Im Sommer nisten Uferschwalben in den Steilhängen und es leben auch Tierarten in der Grube, die bereits auf der Roten Liste stehen. "Es ist kein stupides Loch", sagt Anton Grehl, Betreuer der Tongrube. "So eine Grube lebt." Wolfgang Neumann, der bis 2019 Betriebsleiter im Ziegelwerk Bellenberg war und nun im Ziegellabor bei der Tongrube arbeitet, bezeichnet den renaturierten Teil der Grube als "grüne Oase", umgeben von hauptsächlich landwirtschaftlichen Flächen.

