Altenstadt/Untereichen

18:00 Uhr

Grieshofbrücke bei Untereichen seit Jahren gesperrt: So geht es weiter

Plus Seit mehr als vier Jahren ist die Grieshofbrücke bei Untereichen gesperrt. Nun liegen Details für eine neue Brücke vor, die an anderer Stelle über den Illerkanal führen soll.

Von Maximilian Sonntag

Die Grieshofbrücke bei Untereichen war für die Bewohner des Ortes über viele Jahre hinweg eine beliebte Verbindung in den Auwald und zur Iller. Seit Mai 2017 ist das mehr als 90 Jahre alte Bauwerk aber nun schon durch die zuständige Untere Iller Aktiengesellschaft (Uiag) gesperrt. Der Grund: Die Brücke ist marode. Bis heute hat sich an der Situation nichts geändert. Noch immer müssen die Anwohnerinnen und Anwohner auf andere Übergänge ausweichen, um den Illerkanal zu überqueren. Aus der anfänglichen Übergangs- wurde eine Dauerlösung. Und diese ist bei den Untereichern nicht beliebt, weil sie Umwege in Kauf nehmen müssen.

