Unbekannter fährt Stromverteilerkasten um: Leitungen liegen ungeschützt am Boden

Jemand hat in Untereichen einen Stromverteilerkasten umgefahren. Ein Techniker musste die Leitungen daraufhin absichern.

Komplett umgefahren hat jemand einen Stromverteilerkasten am Alten Bachweg in Untereichen. Die Stromleitungen wurden dadurch beschädigt und lagen ungeschützt auf dem Boden. Ein Mann teilte das am Samstagvormittag der Polizei mit. Ein Techniker sicherte den Kasten daraufhin provisorisch, sodass keine Gefahr mehr von den Leitungen ausging. Ein Austausch soll zeitnah erfolgen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8.25 Uhr. Vor Ort fand eine Streife ein Plastikteil mit Hinweisen auf das Fabrikat und Baujahr des Fahrzeugs, das den Kasten vermutlich gerammt hatte und einen Schaden in Höhe von etwa 2800 Euro verursacht hatte. Mögliche Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 wenden. (AZ)