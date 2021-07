Verunreinigung: Trinkwasser in Altenstadt muss abgekocht werden

Das Trinkwasser des Marktes Altenstadt ist verunreinigt. Es gilt ein Abkochgebot. Welche Anweisungen des Gesundheitsamts Neu-Ulm die Bürger beachten sollen.

Das Trinkwasser, mit dem der Markt Altenstadt versorgt wird, ist verunreinigt. Wie zuletzt auch in Osterberg, gibt es aktuell ein Abkochgebot. Das Gesundheitsamt Neu-Ulm hat Anweisungen formuliert, die die Bürger beachten sollten.

Das Rathaus informierte am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung darüber, dass Fäkalkeime im Trinkwasser nachgewiesen wurden. Diese bakterielle Verunreinigung rühre wahrscheinlich von den aktuellen Unwetterereignissen mit Starkniederschlägen her.

Verunreinigung: Altenstadter sollen nur abgekochtes Wasser trinken

Die Altenstadter sollten derzeit nur noch abgekochtes Leitungswasser trinken. Außerdem sollten sie das Wasser aus dem Hahn auch dann abkochen, wenn sie Nahrung zubereiten, Tee oder Kaffee kochen sowie Obst, Gemüse und Salat waschen möchten. Auch beim Geschirrspülen von Hand, bei der Nutzung von Wassersprudlern, bei der Eiswürfelzubereitung, dem Lösen von Medikamenten, beim Zähneputzen und für Mundduschen ist ein vorheriges Abkochen des Wassers notwendig. Trinkwasserspender an der Wasserleitung sind abzuschalten. Offene Wunden sollten gegebenenfalls mit sterilen Wundspüllösungen behandelt werden.

Das Wasser sollte man einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten hinweg abkühlen lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers wird aus praktischen Gründen empfohlen. "Wenn Sie nicht abkochen wollen, verwenden Sie abgepacktes Wasser", so die Anweisung.

Chlorierung des Wasser in Altenstadt hat bereits begonnen

Ein Abkochen des Wassers ist laut der Mitteilung des Rathauses nicht notwendig zum Händewaschen, Duschen und Baden, zum Wäschewaschen in der Waschmaschine, Geschirrspülen in der Spülmaschine und für die Toilettenspülung.

Der Markt Altenstadt informiert die Bürger, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. "Wir haben bereits mit der Chlorierung des Trinkwassers begonnen", heißt es in der Mitteilung. Bei Fragen können sich die Bürger an die Gemeindeverwaltung Altenstadt, Hindenburgstraße 1, Telefon 08337/721-0 wenden. Informationen sind auch im Internet unter altenstadt-iller.de zu finden. (stz)