Wer wird Ernst Wüsts Nachfolger in der Altenstadter Generationenstiftung?

Plus Nach dem Tod von Ernst Wüst müssen nun auch Posten in der Generationenstiftung der Marktgemeinde neu besetzt werden. Das gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Der Marktgemeinderat Altenstadt hat im Jahr 2019 die "Generationenstiftung Markt Altenstadt" ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist Förderung der Altenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, mildtätige Zwecke und die Förderung bürgerlichen Engagements bei der Erreichung dieser Ziele. Der kürzlich verstorbene Marktrat und ehemalige Zweite Bürgermeister Ernst Wüst hinterlässt auch in dieser Organisation eine Lücke.