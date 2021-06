Zwei Radfahrer stürzen in Altenstadt: Alkohol spielte eine Rolle

Ein 19-Jähriger und ein 68-Jähriger sind in Altenstadt vom Fahrrad gestürzt. Bei beiden Unfällen spielte Alkohol eine Rolle.

Zwei Radfahrer sind am Freitag im Altenstadter Gemeindegebiet gestürzt. Bei beiden Unfällen spielte Alkoholkonsum eine Rolle. Nachmittags fuhr ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2031. Am Kreisverkehr zur Alten Straße in Filzingen kam er alleinbeteiligt zu Fall. Grund für den Sturz war laut Polizei wohl ein Sixpack Bier, das der Radfahrer in einer Hand hielt. Zwei Flaschen gingen zu Bruch. Der 19-Jährige hatte eine Schnittverletzung an der Hand, der Rettungsdienst behandelte ihn ambulant.

Abends war dann ein ein 68-Jähriger auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße unterwegs. In einer Linkskurve stürzte er ebenfalls alleinbeteiligt. Die Polizeibeamten nahmen bei der Unfallaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb sie eine Blutentnahme anordneten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Den Radfahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

Lesen Sie auch: