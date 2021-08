Feuer in Altenstadt: Garage steht aktuell in Vollbrand

In Altenstadt steht eine Garage in Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

In der Saarstraße in Altenstadt an der Iller läuft zur Stunde ein Feuerwehreinsatz. Nach ersten Informationen soll dort eine Garage in Vollbrand stehen. Alle Bewohner des angebauten Wohnanwesens konnten das Gebäude jedoch noch verlassen.

Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Eine Person stehe unter Schock und werde vom Rettungsdienst betreut, so ein Sprecher der Polizei. Er berichtet von einer starken Rauchentwicklung. Gemeldet wurde das Feuer gegen 18.30 Uhr. Kräfte der Feuerwehr seien nun dabei, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. (AZ)

Weitere Informationen folgen.