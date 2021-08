Garage in Altenstadt nach Brand komplett zerstört: Schaden von 50.000 Euro

In Altenstadt wurde eine Doppelgarage bei einem Brand komplett zerstört. Eine Feuerwehrfrau erlitt beim Einsatz leichte Verletzungen.

Beim Brand einer Doppelgarage eines Mehrparteienhauses am Mittwochabend in Altenstadt an der Iller ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von circa 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilt, wurde eine Feuerwehrfrau beim Einsatz leicht verletzt.

Das Feuer war demnach gegen 18.25 Uhr gemeldet worden. Eine Garage stand in Vollbrand. Kurze Zeit später griff das Feuer auf eine unmittelbar angrenzende weitere Garage über.

Hausfassaden und ein Auto werden bei Brand beschädigt

Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Hier entstanden Sachschäden an den Außenfassaden sowie einem davor geparktem Fahrzeug. Auch Mülltonnen und eine Gartenhütte wurden beschädigt. Die Doppelgarage wurde durch den Brand komplett zerstört.

Durch den Brand wurde eine Feuerwehrfrau im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt. Sie musste jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht stationär behandelt werden.

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Bei dem Brand waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Altenstadt sowie Neu-Ulm Land im Einsatz, wie auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifen der Polizei.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (AZ)