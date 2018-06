vor 34 Min.

Altenstadt feiert seinen Marktplatz

Mit Musik und Festzelt wird das neue Zentrum der Gemeinde eingeweiht. Viele Vereine helfen dabei zusammen.

Von Wilhelm Schmid

Die „Bätscher Buam“, die am Freitagabend den neuen Marktplatz rockten, ein Riesenauftritt der „Jungen Illertaler“ am Samstag und die festliche Eröffnung und Segnung am Sonntag: Altenstadts neue Ortsmitte wurde am Wochenende mit einer großen Feier eingeweiht. Dabei bildete der Marktplatz das, für was er konzipiert worden war: Ein Treffpunkt für Jung und Alt, geprägt durch gemeinsames Feiern und ermöglicht durch eine großartige Gemeinschaftsleistung. Das würdigten sämtliche Grußbotschaften, die in einer Sonderausgabe des Amtsblattes zusammengefasst waren.

Bürgermeister Wolfgang Höß zeigte sich hoch erfreut über den grandiosen Erfolg des Ganzen: Sowohl der Platz selbst als auch das Fest zu dessen Einweihung waren zu einem echten Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde geworden. Höß hatte in seiner Ansprache zurückgeblickt auf die Chancen, die sich durch den Grundstücksankauf des Obermeier-Geländes ergeben hatten. Das „Sanierungs- und Reaktivierungsprojekt Neue Mitte“ habe zwar sowohl dem gesamten Marktgemeinderat als auch der Verwaltung „deutlich mehr als einen Satz Nerven“ gekostet“, aber der Bürgermeister war sich sicher: „Unser Ortszentrum wird mit Leben erfüllt werden.“

Die ersten Festtage auf neuem Areal hätten bereits gezeigt, wie gut die Gestaltung gelungen sei. Wenn in Kürze auch das Seniorenheim „Haus Elfriede“ eröffnet und die Pfarrkirche über den „Gut-Hirten-Weg“ angebunden sein wird, werde sich erst richtig zeigen, dass der neue Platz „zu einem Stück Heimat geworden“ sei, betonte Höß.

Pater Mathäus und Pfarrer Hans-Joachim Scharrer nahmen die ökumenische Segnung vor und gratulierten, dass die „Gemeinde ein neues Gesicht bekommen“ habe, wie es der katholische Geistliche ausdrückte.

Mit der Bayernhymne leitete die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt nach der Feierstunde über zu einem bunten Unterhaltungsprogramm. Nicht fehlen durfte dabei natürlich der Jubiläumsmarsch „Mein Altenstadt“. Eine Reihe von Vereinen sorgte für Bewirtung und Festprogramm im Zelt, draußen auf dem Platz informierten die Anlieger über ihre Aktivitäten. Besonderen Anklang fand der neue Brunnen, der sich als Magnet für Kinder herausstellte, die in den Wasserfontänen willkommene Abkühlung in der sommerlichen Hitze fanden.

Mit der Versicherung, dass das Marktfest angesichts seines Erfolgs gerne zu einer festen Einrichtung werden könne, leitete Bürgermeister Höß – nach dem offiziellen Teil nun in Lederhose mit Edelweiß-Hosenträgern gekleidet – zum bunten Festtreiben über.

