vor 58 Min.

Altenstadt will Potenziale im Ort erfassen

Datenbank soll Überblick über Bauflächen verschaffen

Der Marktgemeinderat Altenstadt will ein Flächenmanagementsystem zur Erhebung der Innenentwicklungspotenziale auf den Weg bringen. Im Prinzip sollen alle Flurstücke in einer Datenbank gesammelt werden, die sich für eine Bebauung eigenen. Erfasst und bewertet werden sollen auch Baulücken im Ort, Leerstände und bebaubare Grundstücke, die von Privatpersonen „bevorratet“ werden. Laut Bürgermeister Wolfgang Höß sind Kommunen vonseiten des Gesetzgebers dazu angehalten, nicht einfach Baugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen, sondern zunächst Flächenressourcen im Ort zu prüfen. Erst wenn Bestandsflächen nicht verfügbar oder erreichbar sind, kämen Neuausweisungen am Ortsrand in Betracht.

Die Erstellung einer Flächenmanagement-Datenbank könne die eigene Verwaltung nicht bewältigen. Höß sprach sich deshalb dafür aus, einen Planungsauftrag zu erteilen. Die Fortführung und Pflege der Datenbank könne dann eine Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung übernehmen. Laut Bürgermeister ist die Erstellung der Datenbank förderfähig und kann mit rund 80 Prozent bezuschusst werden. Die Zielsetzung sei ein Gültigkeitszeitraum von rund 15 Jahren. (sar)