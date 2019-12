vor 21 Min.

Altenstadter Kinder backen für Senioren

Die neunjährige Emily hat die Idee. Mehr als 40 Altenstadter Buben und Mädchen helfen ihr. Mit selbst gebackenen Plätzchen bringen die Kinder weihnachtliche Stimmung ins Seniorenheim.

Von Zita Schmid

Jeder soll sich an Weihnachten über etwas freuen können. Diesen Gedanken hatte die neunjährige Emily Janda, als sie im Kids-Club der Altenstadter Arbeiterwohlfahrt ( Awo) den Vorschlag machte, zum Fest „etwas für die Älteren zu machen“. Ihr Idee, Plätzchen für die Senioren zu backen, kam gut an. Und das nicht nur bei den Beschenkten im Altenstadter Seniorenheim Haus Elfriede. Emily fand auch viele Unterstützer, die ihr bei der Umsetzung halfen.

Die Kinder wollen 100 Tüten mit Plätzchen befüllen

Wenige Tage vor dem Fest gleichen die Vereinsräume der Altenstadter Awo einer großen weihnachtlichen Back- und Bastelstube. An einem Tisch formen Kinder gerade sogenannte „Schneeflocken“. Die kleinen runden Plätzchen werden später mit Puderzucker quasi „schneeflocken-weiß“ bestreut. Andere bearbeiten den Teig zu „Engelsaugen“, bei dem jede der kleinen Teigkugeln einen Marmeladentupfer in der Mitte bekommt. Wieder andere verzieren bereits gebackenes Buttergebäck mit Zuckerguss, bunten Perlen oder Schokoladenblättchen, während eine andere Gruppe die fertigen, getrockneten sowie abgekühlten Leckereien in Tüten packen. Ihr Tagesziel: insgesamt 100 Plätzchentüten zu befüllen. Denn im Haus Elfriede leben 60 Bewohner und zudem gebe es 40 Pflegekräfte. „Jeder soll etwas bekommen“, sagt Eva Blum, Jugendleiterin in der Awo. Sie ist neben Claudia Janda, Maria Restel und Eva Ziegler eine von vier Betreuern, die sich zusammen mit den Buben und Mädchen dieser arbeitsintensiven Herausforderung stellen.

Schmecken nicht nur gut, sondern sehen auch toll aus: Jolina, Eliana und Julian streuen Zuckerkügelchen und Schokostreusel auf die Weihnachtskekse.

So war Teig vorbereitet worden und anschließend ist nun sechs Stunden lang Backen angesagt. Insgesamt 44 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren, aufgeteilt in zwei Schichten, waren dabei am Werk. Julian platziert gerade auf dem Zuckerguss bunte Perlen. „Zuhause habe ich das schon oft gemacht“, erklärt der Junge. Spaß mache es aber allemal, fügt er lachend hinzu. „Die Kinder freuen sich, sind aber auch gespannt“, beschreibt Blum die Stimmung unter den Buben und Mädchen während dieser Aktion, die heuer zum ersten Mal statt findet.

Weihnachten soll ein Fest der Freude für alle sein

Ideengeberin Emily strahlt beim Anblick der vielen, liebevoll verzierten Plätzchen. „Nicht nur wir Kinder sollen an Weihnachten glücklich sein“, sagt das Mädchen über ihren Wunsch, dass es ein Fest der Freude für alle sein sollte. Doch nicht jedem gehe es so gut wie ihr. Das sei ihr bewusst geworden, als sie eine ältere Frau sah, die nicht mehr gut laufen konnte. So machte sie im November beim monatlich stattfindenden Kids-Clubs der Awo den Vorschlag, Plätzchen für die Senioren zu backen. Mit diesem Geschenk sollten sie einen Grund bekommen, sich zu freuen. „Einige Kinder waren sofort begeistert“, erinnert sich Emily. Und viele andere schlossen sich an, was auch die große Zahl der fleißigen Helfer zeigt. Ergänzend fügt Blum hinzu, dass der Termin absichtlich kurz vor Weihnachten gelegt wurde. Denn neben den Senioren sollte auch den Eltern etwas Gutes getan werden. Diese sollten im vorweihnachtlichen Stress ein paar Stunden ohne ihre Sprösslinge mal „durchatmen“ können. Und den Kindern selbst bot der Tag zudem die Gelegenheit noch Geschenke für Mama und Papa zu basteln.

Die neunjährige Emily Janda hatte die Idee zur großen Backaktion.

Der Tag war so prall gefüllt mit Vorhaben, die zu Weihnachten für Freude schenken sollen. Voll waren am späten Nachmittag schließlich dann auch alle Plätzchentüten. Im Haus Elfriede wurden sie übergeben. „Mitgefühl für die Alten zu zeigen ist nicht selbstverständlich“ sagte eine Bewohnerin. Sichtlich gerührt drückte sie jedem der Kinder die Hand und bedankte sich bei ihnen.

