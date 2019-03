vor 17 Min.

Altenstadter Nachwuchsturnerinnen begeistern mit ihren Tänzen

Das Training hat sich gelohnt: Die Choreografie der Nachwuchsturnerinnen kam beim Publikum gut an.

Von Pampers-Rocker bis Dance Girls: Die Nachwuchstalente des TSV Altenstadt zeigen bei der traditionellen Sportshow des Vereins, was sie bereits gelernt haben.

Von Zita Schmid

Sie nennen sich Pampers-Rocker, Tanzmäuse, Dance Cats und Dance Girls. Aber auch die Gruppe der Turnanfänger, der Turnmädels, die zwei Stufen der Nachwuchsturnerinnen sowie das Team des Einradhockeys standen auf der Bühne, als es wieder hieß: Vorhang auf für die Sportshow des TSV Altenstadt.

Auch die Mutter-Kind-Gruppe trat auf

Den jungen Sportlern stehe an diesem Abend „ein großer Auftritt“ bevor, hatte der Vereinsvorsitzende Herbert Handke zur Begrüßung angekündigt. Er sollte recht behalten. Denn die mehr als 50 zwei- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen demonstrierten in einem vielseitigen und beeindruckenden Programm ihr Können. Zunächst öffnete sich der Vorhang für die Jüngsten, für die Pampers-Rocker der wieder neu ins Leben gerufenen Mutter-Kind-Gruppe. Mit Übungen rund um den Gymnastikball konnten die Mamas mit ihren Sprösslingen das Publikum gleich zu Beginn begeistern. Bei flotter Musik ging es zügig weiter. Obwohl die Tanzmäuse als Schlafmützen verkleidet auftraten und ihre Darbietung so ankündigten: „Wir sind zwar Schlafmützen, doch wenn der Wecker klingelt, werden wir Tanzmäuse.“ Ob mit farbigen Luftballons, zur Musik von „König der Löwen“, als Indianer oder mit Einrad – bei ihrem bunten Programm überzeugte der Vereinsnachwuchs stets aufs Neue.

Mädchen zeigen Choreographien mit Handstand und Spagat

Bei der diesjährigen Sportshow waren es fast ausschließlich Mädchen, die auftraten. Ihre einstudierten Tanzchoreografien, ihre Turnvorführungen, zum Beispiel mit Flugrolle, Handstand, Radschlagen oder Spagat belohnten die zahlreichen Besucher in der TSV-Halle mit tosendem Applaus. Diesen Beifall hatten sich auch die Übungsleiter verdient, die mit den Kindern die Aufführungen einstudiert hatten. Diese heißen Ingrid Alraum, Lisa Fritz, Anna Walker, Yvonne Grötzschel, Svenja Orlitta, Jasmin Schontner, Viktoria Ruepp, Michaela Schlegel und Markus Rössler.

Die Übungsleiter wollen nicht nur das turnerische und tänzerische Talent der Kinder fördern. Sie vermitteln ihnen auch die Freude und den Spaß am gemeinsamen Sport, was bei der Show deutlich zu erkennen war.

