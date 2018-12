08:00 Uhr

Altenstadter Schule soll barrierefrei sein

Das Altenstadter Gebäude soll saniert und behindertengerecht umgestaltet werden. Geplant ist deswegen auch ein Aufzug. Über dessen Lage sind sich die Räte aber uneins.

Von Felicitas Macketanz

Es ist beinahe ein Jahr her, als Architekt Martin Maslowski seine Pläne für die Altenstadter Grundschule den Markträte im Sitzungssaal öffentlich präsentierte. Damals, im Dezember 2017, ging es um die grobe erste Einschätzung, was an der Grundschule alles erneuert werden kann. Immerhin profitiert der Markt von bayerischen Fördergelder – und das nicht zu knapp. Wie Bürgermeister Wolfgang Höß während der Bürgerversammlung vor wenigen Woche bekannt gab, werden die Gesamtkosten von rund 735000 Euro mit mehr als 656000 Euro bezuschusst. Für acht Gemeinderäte wohl mit ein Grund, warum sie sich in der Sitzung am Donnerstagabend für den teureren Aufzugeinbau entschieden haben.

Wie berichtet, stand Ende 2017 noch nicht fest, welche Maßnahmen an der Grundschule tatsächlich erneuert werden sollen. Deswegen wurde anfangs auch von rund vier Millionen Euro für die Gesamtsanierung gesprochen. Aus diesem „Gesamtpaket“ wählten die Räte dann einzelne nötige Maßnahmen aus – die Summe schrumpfte daher von mehr als vier Millionen auf nunmehr etwa 735000 Euro. Am Donnerstagabend wurden die Pläne noch konkreter.

Barrierefreiheit in der Schule und behindertengerechte Toiletten

Im Sinne der Inklusion sieht die Gemeinde nämlich nicht nur behindertengerechte Toiletten in der Schule vor, sondern auch einen Aufzug. Nur wo, das war noch unklar. Ein Vorteil wäre es, wenn der Fahrstuhl direkt bis unters Dach fahren könnte, meinte Planer Maslowski. Denn dort könnten dann problemlos Tische und Stühle gelagert werden, die bisher nur über Treppen nach oben transportiert werden können. Das wäre allerdings nur der Fall, wenn der Aufzug mehr oder weniger in die Mitte des Eingangsbereichs gebaut werden würde. Für Maslowski und sein Team wäre das ein immenser Aufwand, wie er selbst sagte. Und: Diese Variante würde wesentlich mehr Geld kosten. Bisher sei von rund 120000 Euro für den Fahrstuhl die Rede gewesen, so Maslowski. Mit dem Aufzug am Haupteingang des Schulhauses würden sich diese Kosten um 150000 Euro erhöhen und somit bei 270000 Euro landen.

Die Mehrkosten lägen laut Planer Maslowski einerseits an der Größe des Aufzugs, der 1,10 auf 2,10 Meter groß sein wird. Und andererseits auch an der Lage: Schließlich müsse durch vier Decken gebaut werden. Die zweite Variante wäre ein außenliegender Aufzug an der Südseite des Gebäudes. Dieser würde zwar nicht bis unters Dach reichen, wäre aber – mit rund 120000 Euro – deutlich günstiger als jener im Eingangsbereich. In beiden Fällen soll der Aufzug nur mit Schlüssel bedient werden können, damit das Transportmittel nicht willkürlich von Schülern benutzt wird.

Die Räte waren geteilter Meinung – was sich auch an der knappen Entscheidung von acht zu sieben Stimmen zugunsten des innenliegenden Fahrstuhls zeigte. Zweiter Bürgermeister Ernst Wüst (SPD/Bürgerblock) sagte, dass ihm der Aufzug im Herzen des Gebäudes gefalle, da dann der Dachboden besser nutzbar wäre. Allerdings, das betonte Architekt Maslowski, könnten diese Räume ohnehin nicht als Klassenzimmer umfunktioniert werden. Der Grund seien strenge Verordnungen für Klassenräume. CSU-Rat Wolfgang Rommel schreckte vor den 270000 Euro zurück. Ihm liege am Herzen, dass die Schule behindertengerecht werde, doch der Weg vom Eingang zum geplanten Aufzug an der Südseite sei hinnehmbar, die Kosten für den innenliegenden Fahrstuhl schlichtweg zu hoch. Dennoch wird es jener werden. Auch neue Toiletten sind in der Schule vorgesehen.

