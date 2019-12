vor 54 Min.

Altenstadter Vereine gestalten den Adventsmarkt

Am zweiten Adventswochenende wird auch in Altenstadt weihnachtliche Stimmung verbreitet.

Zwei Tage lang herrscht adventliche Stimmung in der Marktgemeinde. Was alles geboten ist.

Von Armin Schmid

Rund um die TSV-Halle wird der Altenstadter Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember und Sonntag, 8. Dezember heimelige Weihnachtsstimmung verbreiten. Mit mehr als zehn Ständen beleben die Altenstadter Vereine das weihnachtliche Marktgeschehen. Mit dabei sind die Mitglieder der Altenstadter Jugendarbeit, die mit selbstgemachten Marmeladen und Aufstrichen für Abwechslung sorgen. Für adventliches Wohlfühlambiente sorgen der Fußballverein, der Fischereiverein, die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, die Schedder-Häxa, der Förderverein der Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr, der Tennisclub, Grias Boale Filzingen, der Schützenverein Altenstadt und der TSV Altenstadt.

Das Adventsprogramm in Altenstadt:

Eine große Tombola veranstaltet Turn- und Sportverein in der TSV-Halle. Am Samstag fällt ab 17 Uhr mit dem Auftritt der Altenstadter Kindergartenkinder und einer Ansprache von Bürgermeister Wolfgang Höß der Startschuss für das vorweihnachtliche Marktgeschehen. Gegen 17.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Illerbeat. Um 18 Uhr kommt sowohl Samstag und Sonntag der Nikolaus. Die Altenstadter Alphornbläser spielen mit ihren imposanten, Instrumenten am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.

Am Sonntag startet das vorweihnachtliche Rahmenprogramm nach der Weihnachtsmarkteröffnung um 13.30 Uhr. Um 15 Uhr begeistern die Blockflötenkinder der Musikgesellschaft mit passenden, weihnachtlichen Klängen das Publikum. Gegen 16 Uhr sorgen die die Altenstadter Alphornbläser nochmals für Stimmung im Publikum. Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt bereichert den Weihnachtsmarkt ab 17 Uhr mit einem Standkonzert. In der TSV-Halle ist die Krippen- und Weihnachtsausstellung angesiedelt und ein Imkerstand der Familie Höß.

