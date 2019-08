vor 33 Min.

Altenstadter müssen künftig niedrigere Wassergebühren zahlen

Altenstadter müssen bald nicht mehr so tief in die Tasche greifen.

Nach einem Bürgerantrag ändert der Marktrat die kalkulatorischen Zinsen. Ein Klage wurde zurückgezogen.

Von Armin Schmid

16 Bürger haben sich beim Markt Altenstadt beschwert. Sie hatten in einem Antrag gefordert, dass das kalkulatorische Zinsniveau weiter gesenkt werden solle. Kalkulatorische Zinsen sind zum Beispiel in die Wassergebühren und die Gebühren für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen eingerechnet. Kommunen rückfinanzieren damit Investitionen, etwa wenn die Wasserversorgung saniert wurde. Damit wirken sich die kalkulatorischen Zinsen direkt auf die Höhe der Gebühren aus, die die Bürger bezahlen müssen.

Bürger setzten sich bereits 2017 für eine Zinssenkung ein

Der Altenstadter Marktgemeinderat hat diese Zinsen nun neu festgesetzt und auf 2,8 Prozent gesenkt. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass der Antrag bereits 2017 eingegangen und zweigeteilt sei. Einerseits wurde beantragt im Bereich der Wasserversorgung auf die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen gänzlich zu verzichten und zum anderen bei Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen den kalkulatorischen Zinssatz für das Jahr 2016 auf 2,5 Prozent, für das Jahr 2017 auf 2,1 Prozent und ab dem Jahr 2018 auf den Zinssatz der sich jeweils durch das Mittel der Kapitalmarktrenditen der 10 vorangegangenen Jahre ergibt, festzusetzen. Derzeit können die Kommunen aufgrund der Niedrigzinsphase sehr günstige Darlehen aufnehmen. Daher fühlten sich die Bürger durch überhöhte Zinsanteile bei der Gebührenerhebung zu stark belastet. Aufgrund eines Rechtsbehelfsverfahrens eines Gebührenschuldners ist die Entscheidung über den Antrag laut Bürgermeister ausgesetzt worden. Mittlerweile sei die Klage gegen den Markt Altenstadt hinsichtlich der Benutzungsgebühren zurückgezogen worden. Daher stand der Antrag nun wieder auf der Tagesordnung.

Die Marktgemeinde bewegt sich im rechtlichen Rahmen

Höß erläuterte, dass sich die Verzinsung des Anlagekapitals an einem mehrjährigen Mittel der Kapitalmarktrenditen orientieren soll. Zwischenzeitlich liege eine neue aktuelle Übersicht der Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen vor, welche nach dem Durchschnitt von 20 Jahren für alle Laufzeiten einen Zinssatz in Höhe von 2,8 Prozent beinhaltet. Seit dem Jahr 2016 wird beim Markt Altenstadt für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,5 Prozent angewandt. Der Bürgermeister betonte, dass rechtlich sogar vier Prozent zulässig wären. Den beantragten Verzicht der Berechnung von kalkulatorischer Verzinsung bei den Wassergebühren hat der Marktgemeinderat einstimmig abgelehnt.

Die kalkulatorischen Zinsen bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen entsprechend der Antragstellung stufenweise abzusenken hat der Marktgemeinderat ebenfalls einstimmig abgelehnt. Das Ratsgremium hat sich entschlossen den kalkulatorischen Zinssatz zum 1. Januar 2019 rückwirkend auf 2,8 Prozent zu senken und sich an 20-jähriger Laufzeit der Kapitalmarktrenditen zu orientieren. Wolfgang Höß meinte, dass die jahrelange Debatte nun endlich abgeschlossen sei. Durch die Absenkung komme auch beim Bürger etwas an, was im Sinne der Antragsteller sein dürfte. (sar)

