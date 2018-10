Altenstadter singt im TV vor Stars wie Sido

Plus Der Singer-Songwriter Maximilian Jäger ist am Montag bei einer Musik-Show im TV zu sehen – und zeigt dort sein Können vor bekannten Künstlern. Im Gespräch erzählt er von seinen Erfahrungen.

Herr Jäger, Sie sind erst 23 Jahre alt, haben bereits Ihre erste CD als Singer-Songwriter veröffentlicht, arbeiten gerade sogar an Ihrer zweiten und sind am Montag auch noch im Fernsehen zu sehen. Hätten Sie damit gerechnet, als Sie beschlossen haben, mehr aus Ihrem Hobby zu machen?

Maximilian Jäger: Es war ja immer mein Traum, eine eigene CD rauszubringen und meine eigenen Lieder live zu spielen. Ich denke, jetzt bin ich auf einem guten Weg. Der Auftritt im Fernsehen ist natürlich eine super Erfahrung, das ist schon echt cool.

Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, bei dem Format „X-Factor“, das auf dem Sender Sky1 gezeigt wird und bei dem Musiktalente gesucht werden, mitzumachen?

Jäger: Mich hatte schon einmal ein Scout von „The Voice of Germany“ angeschrieben, aber weil man da eigentlich nicht seine eigenen Lieder spielen darf, habe ich mich damals dagegen entschieden. Vor Kurzem kam dann eine E-Mail von den Machern von „X-Factor“. Ich hatte die Sendung schon einmal gesehen und kannte das Format – da können auch Bands mitmachen und man kann eigene Lieder spielen. Das fand ich cool.

Altenstadter tritt vor Sido und Jennifer Weist auf

Und wie war es dann für Sie, vor Musikgrößen wie dem deutschen Rapper Sido oder Sängerin Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostock aufzutreten?

Jäger: Ich war natürlich nervös. Das lag vor allem an der Jury. Da sitzen Leute, die wirklich Ahnung von Musik und die damit etwas erreicht haben. Es ist ein anderes Gefühl, wenn du im Fernsehen auftrittst, als in deiner Heimat auf der Bühne zu stehen.

Die ersten Folgen der Sendung sind schon abgedreht. Und so viel dürfen wir verraten: Sie sind als einer von mehr als 100 Kandidaten weitergekommen. Mit welchen Liedern haben Sie das geschafft?

Jäger: Ich habe in der ersten Sendung zwei Lieder gespielt. Einmal Junimond von Rio Reiser und einmal meinen eigenen Song Hamburg. Jennifer Weist fand meine Stimme cool, sie hat gesagt, dass ihr das Kratzige darin sehr gefällt. Ich habe von allen vier Jury-Mitgliedern ein Ja bekommen und durfte in die nächste Runde.

Was nehmen Sie denn aus der bisherigen TV-Erfahrung mit?

Jäger: Allein mal in diese Branche wirklich reinschnuppern zu dürfen, ist es schon wert. Es ist eine super Erfahrung.

Wie geht es jetzt eigentlich mit Ihrer Musik weiter?

Jäger: Ich trete zum Beispiel am Dienstag, 2. Oktober, bei der Musiknacht in Illertissen im Mehrgenerationenhaus auf. Ich bin sehr gespannt, ob wirklich so viele Zuschauer kommen, wie sich bisher angemeldet haben. Und am Freitag, 5. Oktober, gebe ich ein Konzert in Ochsenhausen im Café Crumbles. Demnächst gibt es noch eine Premiere: Ich stehe zum ersten Mal mit meinem älteren Stiefbruder auf einer Bühne, aber wir spielen nicht zusammen, sondern unabhängig voneinander im Wiedemanns Keller in Krumbach am 20. Oktober. Das wird unser erster Auftritt auf derselben Bühne.

Eine Deutschlandtour hat der Sänger bereits geplant

Das heißt, Ihr Stiefbruder ist auch musikalisch erfolgreich?

Jäger: Ja, er spielte lange in einer Band namens Delirium. In Krumbach steht er mit Sick and Fancy auf der Bühne. Und er hat schon immer seine eigene Musik gemacht, das hat mich damals inspiriert – er ist ein Vorbild für mich.

Apropos eigene Musik: Ihr nächstes Album ist ja auch schon in Arbeit.

Jäger: Ja, das stimmt. Am 30. März 2019 wird es eine Album-Release-Party in der TSV Halle in Altenstadt geben – Heimspiel sozusagen. Das wird übrigens der erste richtig große Auftritt in meinem Heimatort. Danach ist eine Deutschlandtour geplant.

Eine Frage, die sich bestimmt viele stellen: Wie schaffen Sie das zeitlich alles, schließlich arbeiten Sie Vollzeit in einem großen regionalen Industriebetrieb?

Jäger: Ja, bei mir gibt es immer viel zu tun, meine Tage sind komplett ausgefüllt und mir ist nie langweilig (lacht). Ich muss aber auch sagen, die Musik ist mein Ausgleich zu der Arbeit. Andere treiben Sport, ich mache meine Musik. Das tut mir wahnsinnig gut.

Maximilian Jäger: "Menschen sollen sich in meinen Liedern wiederfinden"

Was möchten Sie bei den Menschen mit Ihren Songs erreichen?

Jäger: Ich würde mich freuen, wenn sich die Menschen in meinen Liedern wiederfinden und ich dann so etwas wie eine Stütze für sie bin. In meinen Songs steckt viel Positives drin – das möchte ich den Menschen mitgeben. Eben, dass es immer weitergeht im Leben, auch wenn man einmal etwas Schlechtes erlebt. Es steckt auch viel Persönliches in meinen Texten: Als ich mit dem Texten angefangen habe, habe ich alles wie in einem Tagebuch aufgeschrieben. Das mache ich auch heute noch. Meist sind es Dinge, die mich bewegen, die mir auffallen und etwas mit meinem Leben zu tun haben.

Sie haben schon viel erreicht mit Ihrem Talent, aber einen großen Traum haben Sie bestimmt trotzdem noch?

Jäger: Mein Traum wäre es, einmal auf den großen Festivals spielen zu dürfen und natürlich von der Musik leben zu können, aber das ist nicht einfach.

Zur Person: Der Altenstadter Musiker Maximilian Jäger hat 2017 seine erste CD „In Richtung Horizont“ veröffentlicht. Am 1. Oktober ist er ab 20.15 Uhr auf Sky1 bei „X-Factor“ zu sehen. Am Dienstag, 2. Oktober, spielt er in Illertissen.

