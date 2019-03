vor 56 Min.

Altenstadterinnen stricken Masche um Masche für den guten Zweck

Einige Altenstadterinnen treffen sich seit 30 Jahren zum gemeinsamen Handarbeiten. Welche Organisationen die Frauen mit ihren Strickstücken alles unterstützen.

Von Zita Schmid

Altenstadt Es sind lauter Quadrate. 20 mal 20 Zentimeter groß und gestrickt aus verschiedenfarbiger Wolle. Zusammengehäkelt ergeben 48 solcher Vierecke eine 1,60 mal 1,20 Meter große Decke. Gerade sind im Frauenbundraum des Altenstadter Pfarrheims zehn Damen dabei, solche Teilstücke zu stricken. „Früher waren die Decken auch schon größer“, erzählt Finni Merk.

Die ersten Decken gingen nach Afrika

Die einstige Vorsitzende des Frauenbundes Altenstadt war vor rund 30 Jahren die Initiatorin dieser Stricknachmittage, die der Frauenbund noch heute veranstaltet. Die Decken wurden damals über die Benediktiner in Sankt Ottilien in eine Mission nach Tansania geschickt. Da es sich bei dem Volksstamm, dem die Decken zukamen, um größer gewachsene Menschen handelte, mussten sie größer gestrickt werden, erinnert sich Merk. Im Laufe der Jahre schickten die Altenstadterinnen ihre ehrenamtlich gefertigten und wärmenden Strickunikate auch an Kinderheime in Rumänien oder Kenia. Dafür waren die Decken dann auch teilweise kleiner.

Eine Decke besteht aus 48 Quadraten, die einzeln gefertigt und dann zusammengehäkelt wer

Etwa 20 Frauen waren es in der Anfangszeit, die sich im alten Pfarrheim unter der Sakristei oder im einstigen Pfarrstüble, ein Raum ebenfalls im dortigen Keller, trafen. Die Wolle damals stammte aus einem umfangreichen Restbestand vergangener Bastelabende des Vereins. Heute wird bei den Stricknachmittagen fast ausschließlich gespendete Wolle verwendet. „Sie kommt meist aus Haushaltsauflösungen“, sagt Gertrud Müller. Dabei deutet sie auf die großen Säcke in der Ecke des Raumes, die gefüllt sind mit Wolle und derzeit noch Material für viele, viele Decken bieten.

Sie tun mit ihrem Hobby Gutes

1992 hat Müller, damals Vorsitzende des Frauenbunds, auch die Leitung der Stricknachmittage übernommen. Sie organisiert diese bis heute. Alle zwei Wochen treffen sich so die Frauen am Dienstagnachmittag im Pfarrheim. Auch an diesem Nachmittag klappern die Stricknadeln wieder für den guten Zweck. Die Stimmung ist heiter und gelöst, obwohl fleißig gehandarbeitet wird. Henriette Studer ist schon seit der Gründungszeit dabei. Marianne Kurz gehört seit vier Jahren zu der Strickrunde. Auch die einstige Initiatorin Finni Merk hat sich den Strickdamen wieder angeschlossen. Die Geselligkeit und die Möglichkeit mit dem Stricken Gutes zu tun – das sind die Gründe, aus denen die Frauen zum Teil seit Jahrzehnten bei dieser Aktion mitmachen. Aber auch der leckere Kuchen trage seinen Teil dazu bei, sagen sie übereinstimmend und lachen. Gertrud Müller ist die fleißige Bäckerin, die zu jedem Stricknachmittag einen Kuchen mitbringt. Dazu gibt es Kaffee. Beides wird von den Frauen mit einer freiwilligen Spende belohnt, die der Vereinskasse zukommt.

Auch für die Altenstadter Flüchtlingshilfe gibt es Selbstgestricktes

Von 14 bis 16 Uhr dauert die Strickrunde. „Natürlich schaffen wir in dieser kurzen Zeit nicht allzuviel“, sagt Müller. Also arbeiten alle auch zu Hause weiter. Sie selbst strickt daheim zudem noch Strümpfe, die sie verkauft und deren Erlös ebenfalls in die Frauenbundkasse gelegt wird. Die von ihr seit einiger Zeit zusätzlich gefertigten Babygarnituren mit Jacke, Mütze und Schuhen gibt Müller an die Altenstadterin Christl Zepp weiter. Diese ist in der Flüchtlingshilfe tätig und verschenkt die Babysachen an junge Familien.

Die Frauen der Stricknachmittage verstehen sich jedoch nicht als eingeschworene Runde. Im Gegenteil. „Es darf jeder gerne kommen. Besondere Fähigkeiten sich nicht erforderlich“, sagen sie. Nur gute Laune und Fleiß sollte man mitbringen. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. „Rechte Maschen“, die Standardmasche beim Stricken, sollten aber beherrscht werden. Denn auch die vielen Quadrate für die Decken bestehen aus rechten Maschen. Ein großer Stapel fertiger Vierecke liegt auf dem Tisch. „Vier bis fünf Decken werden das bestimmt“, schätzt Renate Koch. Sie packt die bunten Strickflecken in ihre Taschen, denn sie übernimmt das Zusammenhäkeln. Aktuell werden die Decken mit der Aktion Hoffnung in alle Welt verteilt. Auch die Claretiner in Weißenhorn bekommen Strickdecken. In jeder steckt neben viel ehrenamtlichem Engagement drei bis vier Kilogramm Wolle. Rund 50 bis 70 solcher Decken fertigen die Frauen der Stricknachmittage im Jahr. Das entspricht also 150 bis 280 Kilogramm an guten Taten in einem Jahr.

