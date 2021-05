vor 16 Min.

Altlasten bremsen großes Ausgleichsprojekt im Osterbachtal aus

Plus Die Stadt Weißenhorn plant, einen Teil des Osterbachs naturnah umzugestalten. Doch das Projekt gerät ins Stocken, weil Schadstoffe gefunden wurden.

Von Jens Noll

Eine großräumige Lösung statt mehrere kleine Einzelprojekte: Diese Idee steckt hinter dem Konzept für eine naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme am Osterbach. So soll in einem Gebiet auf den Gemarkungen Biberachzell und Schießen entlang des Osterbachs ein großräumiges Verbundsystem von feuchten Offenlandflächen geschaffen werden. Im Zuge dessen soll an der Stelle auch der begradigte Osterbach naturnah umgestaltet werden. Soweit die Theorie. Doch in der Praxis hat das Projekt nun einen Dämpfer bekommen.

