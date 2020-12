vor 32 Min.

Am Kirchplatz wird es bald konkret

Gemeinderat beschließt Entwurfsplanung zur Sanierung in Bellenberg

Von Regina Langhans

Für die Anwohner des Kirchplatzes in Bellenberg könnte es nun recht schnell gehen mit der Einsichtnahme in die Entwurfspläne und einem Beginn für die Sanierung im zweiten Quartal 2021. Das Quartier ist in den 1960er-Jahren entstanden. Die länger geplante, im Ganzen notwendige Modernisierung der Infrastruktur hat der Gemeinderat in den Überarbeitungen des Architekten nun einstimmig gebilligt. Anders beim Honorar, welches die Planung, Ausschreibung und Übernahme der Bauleitung durch das Büro umfasst: Dafür gab es ein Ja mit zwölf gegen vier Stimmen. Wolfgang Schrapp ( Freie Wähler) hatte moniert, dass dazu keine Vergleichsangebote eingeholt wurden, „wie sonst üblich“. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) sagte dazu, sie kenne es, „dass man üblicherweise bei der gleichen Firma bleibt“.

Nach dem Zeitplan des Augsburger Büros Sweco könnte, sobald es die Situation der Corona-Pandemie erlaubt, eine Anwohnerversammlung stattfinden. Eventuell müsse diese auf mehrere Gruppen verteilt werden, schlug der Planer vor. Darauf soll zeitnah die Ausführungsplanung erfolgen und die Verwaltung die Arbeiten ausschreiben, um noch in der ersten Jahreshälfte mit den Baumaßnahmen anzufangen. Diese würden so erfolgen, dass über die Winterpause keine offenen Gruben zurückbleiben, so der Architekt. Gehe alles nach Plan, könnte der Kirchplatz bis Herbst fertiggestellt sein. Die geschätzten Kosten haben sich von 1,3 auf 1,435 Millionen Euro erhöht: Im Einzelnen veranschlagte er 645000 Euro für den Straßenbau, 510000 Euro für den Schmutzwasserkanal und 280000 Euro soll die Wasserleitung kosten. Den Anstieg rechtfertigte der Architekt unter anderem in Zusammenhang mit den Hauswasseranschlüssen sowie mit der Wiederherstellung der Vorgärten.

Er wiederholte nochmals Kernpunkte der Sanierung, wonach die Straße eine Breite von fünf Metern mit Seitenstreifen von je 50 Zentimetern erhalte. Der Abwasserkanal besitze einen Durchmesser von 250 Zentimetern und die Wasserleitung von 100 Zentimetern. In die Straßen würde ein Rigolensystem mit unterirdischen Sinkschächten eingebaut, wodurch das Regenwasser zusammenlaufen, sich beruhigen und durch eine Kiesschicht abfließen könne.

Diskutiert wurde nochmals das Thema der Revisionsschächte, wobei Bürgermeisterin Schewetzky auf die Satzung hinwies, indem sie sagte: „Es ist Stand der Entwicklung, dass sich Revisionsschächte auf jedem Grundstück befinden.“ Dietmar Jäckle (CSU) wünschte, dass eine Art Sonderfall berücksichtigt werde, nachdem das bisherige System mit Schächten auf der Straße auch funktioniert habe. Dem widersprach die Bürgermeisterin und wies darauf hin, dass die Sanierungsmaßnahmen gerade wegen des bisherigen unzulänglichen Zustands unternommen würden.

