11:11 Uhr

Am Kreisverkehr mit dem Auto überschlagen

Ein 79 Jahre alter Autofahrer hatte am Samstagmorgen Glück im Unglück in Illertissen.

Weil er den Kreisverkehr an der Ulmer Straße in Illertissen zu spät bemerkt hatte, hat sich ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem VW-Golf-Sportsvan am Samstagmorgen gegen 7 Uhr überschlagen. Er war von Norden kommend stadteinwärts unterwegs gewesen. Obwohl das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb, konnte es der Mann laut Polizei unverletzt verlassen. Die dazu alarmierte Feuerwehr Illertissen musste nur ausgelaufenes Öl aufnehmen und brauchte sonst nicht weiter einzugreifen. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 15000 Euro angegeben. (wis)

