Am Samstag findet auf der Jungviehweide wieder "Kraut und Krempel" statt

Was am Samstag alles geboten ist

Von Regina Langhans

Passend zur Frühjahrszeit findet am Samstag, 6. April, auf der Illertisser Jungviehweide wieder der Gartenflohmarkt „Kraut & Krempel“ statt. Die Aktivitäten um Staudengärtnerei und Museum der Gartenkultur stehen in Zusammenhang mit dem städtischen Energiesparfestival „Synergie“ sowie Regio- und Ökomarkt am Schrannenplatz. Ein klimafreundlicher Erdgas-Bus fährt ab Bahnhof Illertissen halbstündlich von 9 bis 17 Uhr – so die Öffnungszeiten des Gartenflohmarktes – hin und her. Aus dem Programm:

Vorträge: 10 Uhr: Pfingstrosen, 11 Uhr: Essbare Bäume und Sträucher, 12 Uhr: Edle Disteln – Stauden des Jahres 2019, 13 Uhr: Im Kräutergarten der Hildegard von Bingen, 14 Uhr: Faszination Bohnen.

Demonstrationen: 10 Uhr: Die Aussaat von Blumen und Gemüse (Verkaufsbereich Gärtnerei), 12 Uhr: Kräuter-Kränzchen für Tisch & Tür (Literarisches Bienenhaus).

Führungen: Jeweils 11.30, 13.30 und 14.30 Uhr. Zusätzlich um 15.30Uhr: „Die Heilkräuter der Hildegard von Bingen”. Treffpunkt ist der Eingang der Gärtnerei.

Museum der Gartenkultur: Auftakt der Jahresausstellung „Bin im Garten”, 11 und 14 Uhr: Führungen.

Musik: Ab 11 Uhr „Feschtags-Musik” mit Hansjörg Authenried aus Blaubeuren.

Grünwerkstatt: Ab 10 Uhr „Ab in Tütchen oder Töpfchen”.

Zeitgleich zu Kraut und Krempel findet in der Innenstadt das Synergie-Festival statt. Es fahren Shuttlebusse. Mehr zu der Veranstaltung lesen Sie hier.

