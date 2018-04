vor 19 Min.

Am Samstag wird es bunt in der Vöhlinstadt

Sabine Hader, Vorsitzende des Kunstzirkels Illertissen, will den Öko- und Regiomarkt mit einem „vergänglichen Kunstwerk“ aus Straßenmalkreide bereichern. Alle Helfer sind willkommen, denn die Zeit ist begrenzt, in welcher die Straße „Auf der Spöck“ gesperrt ist.

Auf der Jungviehweide findet der Kraut- und Krempelmarkt statt, am Schrannenplatz der Ökomarkt. Der Kunstzirkel plant eine besondere Aktion.

Von Regina Langhans

Am kommenden Samstag erwartet die Freunde von Garten, Kunst und frischer Luft in Illertissen jede Menge Spaß: Viel Vergnügen haben bestimmt jene, die sich „Auf der Spöck“ an der Straßenmalaktion des Kunstzirkels beteiligen. Und wer schon einmal da ist, kann die neue Ausstellung in der Galerie „Schau mal rein“ besuchen. Auch zum Schrannenplatz ist es nicht weit. Dort veranstaltet die Stadt zum dritten Mal einen Öko- und Regiomarkt. Die Tour führt aber noch weiter, nämlich zur Jungviehweide, wo der Kraut- und Krempelmarkt stattfindet. Die folgende Übersicht zeigt, was geboten ist.

Straßenmalaktion: Auch heuer will der Kunstzirkel den städtischen Öko- und Regiomarkt bereichern. „Nach der Bienen- und Gießkännchenaktion malen wir ein vergängliches Kunstwerk“, sagt die Vorsitzende Sabine Hader und hofft auf trockenes Wetter. Für eine Straßenkreideaktion wird die Straße „Auf der Spöck“ von 12 bis 15 Uhr gesperrt. Unter dem Motto „Illertissen malt“ können sich Hobbykünstler jeglichen Alters dort mit bunter Kreide austoben. Die Vorsitzende des Kunstzirkels sagt: „Malen ist wieder modern, es kann Therapie sein, einfach Spaß machen oder Erinnerungen heraufbeschwören.“ Mit Kunstkollegen wird sie den Anfang vorgeben, vielleicht mit einem Baum, dessen Wurzeln in die Tiefe gehen. Krone, Himmel und was sonst der Fantasie entspringt, bleibt Hobbymalern überlassen.

Die bemalte Straße verbindet die Galerie „Schau mal rein“, wo rund ein Dutzend Künstler eine Ausstellung eröffnen, mit dem Öko- und Regiomarkt am Schrannenplatz. Somit können die Besucher über einen „Weg der Kunst“ von einem Ort zum andern spazieren.

Öko- und Regiomarkt: Der Markt unter dem Motto „Illertissen blüht und summt“ wird bereits am Freitag, 6. April, mit einem Vortrag von 19 bis 20 Uhr in der Schranne eröffnet. Kreisimker Walter Burger spricht zum Thema „Bienen und Honig“. Der Markt am Samstag hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In der Schranne finden währenddessen folgende Vorträge statt: Rainer Barth und Peter Sametschek referieren zu „Hühner im Garten“ (9 Uhr), Frank Henle spricht über „Honigmedizin in der Naturheilkunde“ (10 Uhr), Katja Godehart informiert über die Heilmedizin der Hildegard von Bingen (11 Uhr). Rudolf Siehler berichtet von „Natur im Garten“ (13 Uhr) und Wolfgang Gaus von Fledermäusen (14 Uhr). Parallel dazu ist das Bienenmuseum im Vöhlinschloss geöffnet.

Wirtschaftsförderer Hennig Tatje informiert, dass sich der Markt auf dem Schrannenplatz umfassend „grünen“ Themen widme, angefangen beim Energiesparen bis zu Insektenhotels. Letzteres darf nicht fehlen, da die Honigsammler im Mittelpunkt stehen. Damit Insektenhotels gefährdeten Waldbienen helfen, „müssen sie richtig gebaut sein“, weiß Burger.

Kraut- und Krempelmarkt: Der Gartentrödelmarkt an der Staudengärtnerei Gaissmayer hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im Museum der Gartenkultur lockt die neue Ausstellung „Ringel, Reigen, Rosen“. Abwechslung beim Bummeln verspricht ein Rahmenprogramm, teils im Museum. Die Titel der Vorträge lauten „Hemerocallis – die Staude des Jahres in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt“ (10 Uhr), „Gemüse und Gartengeräte mit Geschichte – von Ulmer Spargel, Stuttgarter Riesen und der Schneiderkanne“ (11 Uhr), „Florales am literarischen Bienenhaus“ (12 Uhr), „Einführung in die Kräuterlehre der TCM“ (13 Uhr), „Gärtnern für Selbstversorger“ (14 Uhr) und „Die Hildegardmedizin“ (15 Uhr). Gärtnereiführungen finden um 11, 12, 14.30 und 15.30 Uhr statt. Ab 10 ist die Grünwerkstatt für Kinder geöffnet. Die Unterillertaler Tanzmusikanten sorgen für Unterhaltung.

Pendelbus: Energieberater Simon Ziegler hat einen Elektrobus organisiert, der kostenlos im 30-Minuten-Takt fährt. Haltestellen befinden sich an Schrannenplatz, Bahnhof, Festplatz und Jungviehweide.

„Sag‘s der IZ“: Auch die Illertisser Zeitung wird am Schrannenplatz vertreten sein. Von 11 bis 12.30 Uhr wird Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Mit dabei am Stand: Unsere Zeitungsente Paula Print. Sie wird die Kinder mit kleinen Geschenken überraschen. Zudem können Interessenten das E-Paper, unsere digitale Zeitung, testen.

