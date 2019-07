vor 3 Min.

Am Umspannwerk in Vöhringer sind Arbeiter am Werk

In schwindelerregender sind Arbeiter in Vöhringen am Werk.

Arbeit unter Hochspannung: In schwindelerregender Höhe tauschen Arbeiter Leitungen am Umspannwerk in Vöhringen aus.

In schwindelerregender Höhe sind derzeit Arbeiter am Umspannwerk in Vöhringen am Werk. Wie ein Sprecher des zuständigen Übertragungsnetzbetreibers Amprion auf Nachfrage erklärt, müssen alte Leiterseile ausgetauscht werden. Aus Sicherheitsgründen werden die Leitungen dafür vom Netz genommen.

Arbeiten dauern bis zum Herbst an

Die Reparaturen am Umspannwerk in Vöhringen sind Teil von längeren Sanierungsarbeiten entlang der Stromtrasse bis nach Füssen. Diese dauern noch bis zum Herbst an. Danach müssen die Leitungen nach Angaben des Amprion-Sprechers wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Denn im Winter werde wieder mehr geheizt und Strom verbraucht.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen