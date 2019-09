vor 36 Min.

Ambulanz für Straftäter zieht doch nicht um

Nach Widerstand von Anwohnern in der Memminger Innenstadt fällt die Entscheidung, am aktuellen Standort zu bleiben.

Von David Specht

Die psychotherapeutische Fachambulanz für Gewalt- und Sexualstraftäter zieht nun doch nicht in ein Haus in der Memminger Innenstadt. Das hat das bayerische Justizministerium bekannt gegeben. Die Einrichtung, in der Menschen aus dem gesamten Allgäu betreut werden, soll bis auf Weiteres in Räumen des Memminger Landgerichts bleiben. Dort hatte sie im Dezember 2018 eröffnet. „Eine nochmalige Überprüfung dieser Räumlichkeiten hat ergeben, dass nach einigen Umbaumaßnahmen eine Weiternutzung zunächst möglich ist“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass das Evangelische Hilfswerk München als Betreiber der Fachambulanz ein Haus in der Memminger Hirschgasse angemietet hat (wir berichteten). Daraufhin schlossen sich Anwohner zu einer Interessengemeinschaft zusammen, um gegen den Standort zu protestieren. Sie verfassten Briefe an Ministerpräsident Markus Söder und Heimatminister Albert Füracker und übergaben 1677 Unterschriften an Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. Ihrer Meinung nach ist die Hirschgasse nicht geeignet, um verurteilte Straftäter nach ihrer Haft- oder während ihrer Bewährungsstrafe zu betreuen: Es gebe keine Garantie, dass von den Straftätern keine Gefahr mehr ausgeht. Die Einrichtung sei in einer Gegend mit vielen Senioren und Schulen nicht zu verantworten, argumentierten die Gegner. Dem widerspricht das Justizministerium: „Rückfälle anlässlich des Besuchs einer Fachambulanz sind nicht bekannt.“ Als Grund für die jetzige Entscheidung, nicht in die Hirschgasse zu ziehen, nannte die Behörde, „dass die notwendige Anonymität nicht gewährleistet wäre“.

„Wir sind richtig froh, dass das nicht kommt“, sagt Alfred Schorer, Anwohner und Mitglied der Interessengemeinschaft. Nun sei es wichtig, die Einrichtung nicht zu verteufeln, sondern einen geeigneten Standort zu finden. Schilder begrüßt die Entscheidung ebenfalls: „Die Sorgen der Anwohner konnte ich sehr gut nachvollziehen. Nach der öffentlichen Diskussion um den Standort wäre zudem ein geregelter Betrieb der Fachambulanz wohl nicht mehr möglich gewesen.“

