An Fasching herrscht in Au Ausnahmezustand

Plus Bei strahlendem Sonnenschein kamen Tausende Besucher, um sich den Umzug anzuschauen. Der Stadtrat zeigte sich heuer besonders kreativ bei seiner Kostümwahl.

Mit Helau, Alaaf und vor allem vielen jubelnden Arewie Arewa-Rufen sind am Sonntag wieder Hästräger und närrische Hoheiten, angeführt von Selina Drabert und Werner Jank, durch Au gezogen. Dem Präsidentenpaar des Carneval Clubs Au (CCA) waren dabei die Aumer Kröpf „zu Diensten“.

Zum 40. Mal fand der Umzug in dem Illertisser Ortsteil statt. Und erschien bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel prächtiger und bunter denn je. Darauf stießen Selina und Werner mit anderen prunkvoll gekleideten Würdenträgern an, die in Begleitung von Hofstaat, Elferrat, Garden und Spielmannszügen zahlreich aus dem benachbarten „Ranzenburg“, aber auch vom Bodensee und der Alb nach Au gekommen waren. Die Narrenzunft der „Kröpf“ feierte gleich mit, da sie sich vor 35 Jahren Maske und Häs zugelegt hatten.

Das Präsidentenpaar führt den Umzug an

Selina und Werner, seit sechs und sieben Jahre in Amt und Würden, genossen die ganze Pracht von höherer Position aus in ihrer langsam dahinrollenden Limousine, winkten und warfen händeweise Bonbons in Richtung der ausgestreckten Besucherarme. Die 24-jährige Präsidentin erzählte, dass ihre Mutter sie schon im Kinderwagen zum Fasching mitgenommen habe. Klar, dass da der Wunsch entstand, einmal selbst die strahlende Regentin im schönen Kleid sein zu dürfen. Der Präsident beschrieb seine Rolle, die er übernommen hatte, weil jemand gebraucht wurde, nüchterner. „Doch es gefällt mir, den Fasching von allen Seiten zu erleben“, sagte er.

Den 86 Gruppen zählenden, fröhlich-lärmend durchs Dorf ziehenden Tross gehörten neben den Faschingsregenten alemannische Hexenzünfte, fantasievolle Gaudigruppen, Themenwagen gezogen von schweren Traktoren sowie zehn Musikkapellen an. Vielen waren ein echter Hingucker, beispielsweise der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Erolzheim. Und akustisch boten sie, wie die Argental-Schalmeien aus Isny, selten zu hörende Musik. In einer zweieinhalbstündigen Fahrt aus der Südostschweiz angereist waren die Gugge Chäller Rattä Näfels – wobei „Chäller Rattä“ sinngemäß laute Musik im Keller bedeutet, erklären sie. Dort ist den Guggenmusikern dann auch ihr Verkleidungsmotto eingefallen: Schattenkrieger, die überdimensionale Schädelmasken tragen.

Auch der Auer Kindergarten macht mit

Für verstärkte Präsenz im eigenen Dorf sorgten neben der Auer Musikkapelle die „Wilden Tiere“ aus dem örtlichen Kindergarten. Aus Illertissen liefen die Illertaler Wasserbätscher, die „Los Pedalos“ vom Radsportverein und einige verkleidungsfreudige Mitglieder des Stadtrates mit. Ratsmitglied Uwe Bolkart hatte den, allen Auern zum Ärgernis gewordenen, weil von Hand gesicherten Bahnübergang als Kostümvorlage genommen. Bürgermeister Jürgen Eisen spielte die Rolle des Bahnwärters, andere waren mit Utensilien zum Absperren ausgestattet. Mit den Illerhexen aus Kellmünz, den Quereinsteigern aus Buch, den Schella Vegl, Schedder Häxa und Unteroich’r Keazalälle aus Altenstadt oder den Käppeles Räubern aus Bellenberg und Mühlbachexoten waren auch benachbarte Hästräger nach Au gekommen, um nur einige zu nennen.

Ihnen schauten einige tausend Besucher zu. Wie Johanna Sonja Meißle, die den Logenplatz vor ihrer Haustür nutzten. Dazu stellte die Anwohnerin einen Bartisch auf und lud Freunde ein. Zu den Stammgästen beim Auer Umzug zählt etwa Anton Wagner aus Illertissen. Dafür hat er Gründe: „Weil es immer wieder eine schöne, leicht erreichbare Veranstaltung ist, da sie sich gerade mal um die Ecke abspielt.“

Es gebe viele treue Stammgäste, die zum Umzug in Au einfach dazugehörten, sagte das CCA-Präsidentenpaar. Werner Jank betonte: „Wir laden alle Narrenzünfte ein, die wir als Gäste bei anderen Veranstaltungen kennenlernen.“ Stolz ist man in Au natürlich auf die von ganz weit angereisten Hästräger. Aber auch auf die von großen Traktoren gezogenen Faschingshütten, die meist ein Thema verkörpern und nur kürzere Anfahrten bewältigen können. Es ist die bunte Mischung, die in Au geschätzt wird.

Mehr Bilder vom Bunten Treiben finden Sie hier:

54 Bilder Faschingsumzug bei strahlendem Sonnenschein Bild: Andreas Brücken

Lesen Sie außerdem: