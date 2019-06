vor 51 Min.

An McDonald’s in Illertissen scheiden sich die Geister

Im Netz freuen sich viele Nutzer über das geplante Fast-Food-Restaurant, das an der A7 in Illertissen entstehen soll. Es gibt aber auch Bedenken.

Von Dominik Stenzel

Seit Kurzem steht fest: Illertissen wird wohl bald ein McDonald’s-Restaurant bekommen. Die geplante Filiale soll im neuen Gewerbegebiet „Leitschäcker“ direkt an der A7 entstehen. Der Bauantrag liegt aktuell dem Landratsamt zur Prüfung vor, laut Illertissens Stadtplaner Florian Schilling wird die Genehmigung „ziemlich sicher“ erteilt werden. Im Stadtrat stößt das Vorhaben auf Kritik – das wurde jüngst während einer Sitzung des Bauausschusses deutlich. Lesen Sie dazu: McDonald’s nimmt Kurs auf Illertissen

Und auch auf der Facebook-Seite unserer Redaktion sorgt das Thema für großes Aufsehen: Weit über 200 Nutzer haben bisher einen Kommentar unter dem zugehörigen Bericht abgegeben. Dabei wird deutlich: McDonald’s polarisiert wie kaum ein anderes Gastronomie-Unternehmen. Ein Überblick über die Stimmung im Netz.

Der Illertisser McDonald's soll größer werden als die Filiale in Vöhringen

Dass sich zahlreiche junge Menschen ein Fast-Food-Restaurant in der Vöhlinstadt sehnlichst wünschen, wurde in der Vergangenheit des Öfteren deutlich. Dementsprechend sind viele von ihnen begeistert, dass McDonald’s nach Illertissen kommen soll: „Wird ja auch Zeit“, schreibt etwa ein Nutzer, ein anderer spricht von „einem Traum“. Einige sind schlichtweg froh, nun nicht mehr nach Vöhringen oder Senden fahren zu müssen, um in den Genuss von gebratenen Hamburgern der Schnellrestaurant-Kette kommen zu können.

Gegenüber der nur acht Kilometer weiter nördlich gelegenen Filiale scheint es sowieso Vorbehalte zu geben: „Ich gehe nie nach Vöhringen, weil der nichts hat. Und so spart man sich den Weg nach Senden“, meint eine junge Frau. Eine weitere Nutzerin schreibt: „Wenn der in Vöhringen ein richtiger wäre, dann bräuchte man keinen neuen.“ Wie berichtet, steht an der Vöhringer Autobahnauffahrt eine Satelliten-Filiale, wie sie an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren üblich sind. Das volle Angebot der Kette ist dort nicht verfügbar. In der Vöhlinstadt soll hingegen ein deutlich größeres Restaurant entstehen – inklusive McDrive und McCafé und dem kompletten Sortiment.

McDonald's in Illertissen: Manche sorgen sich um die Umwelt

Doch in der Kommentarspalte auf Facebook werden längst nicht nur positive Stimmen laut: Das Echo ist geteilt. Manch einem wäre etwas „gesünderes“ oder ein „vernünftiges“ Restaurant lieber gewesen. Andere sorgen sich um die Umwelt: „Mich graust es schon vor dem ganzen Abfall, den die Autofahrer dann aus ihren Fenstern werfen“, heißt es in einem Kommentar. Ähnliche Bedenken äußert auch Sonja Romer-Streit aus Laupheim: „Die Leute schmeißen ihren McDonald’s-Müll auf die Straße, Parkplätze, Grünanlagen. Das sollte mit hohen Geldstrafen belegt werden.“

Ob man nun eine McDonald’s-Filiale in Illertissen gut findet oder nicht: Viele Nutzer glauben, dass der Standort für das Unternehmen lukrativ sein wird. „Muss ja keiner hingehen. Aber auch dieser McDonald’s wird sein Geschäft machen“, drückt sich etwa Leser Christian Meßmer aus Illertissen diplomatisch aus.

